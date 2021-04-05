В Бангладеш затонул паром: есть жертвы, множество пропавших без вести (фото)

В Бангладеш паром, на борту которого находилось около 50 пассажиров, столкнулся с грузовым судном и затонул в воскресенье, 4 апреля. В результате крушения погибли по меньшей мере пятеро человек, многие пропали без вести.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных чиновников.

/ Фото: REUTERS

Авария произошла на реке Шиталакшья к югу от столицы Дакки.

Паром был перегружен людьми, которые спешили попасть домой из города Нараянгандж после того, как правительство объявило о введении с понедельника недельного общенационального локдауна для борьбы со всплеском заболеваемости COVID-19.

/ Фото: REUTERS Реклама

В местной полиции сообщили, что некоторым пассажирам удалось самостоятельно доплыть до берега, операция по спасению пропавших без вести продолжается.

/ Фото: REUTERS

Напомним, в марте в Черном море затонул сухогруз "Волго Балт 179" с украинским экипажем, который направлялся из российского Ростова-на-Дону в румынский порт Констанца, в результате крушения погибли двое моряков.

Мы также сообщали, что в Японии во время тайфуна "Майсак" в море пропало грузовое судно с 43 моряками, которое перевозило почти шесть тысяч коров.