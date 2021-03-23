В Беларуси второй день подряд замечают танки у границы с Литвой (видео)

Военная техника, как предполагают, готовится к военным учениям

В Беларуси поздно вечером в городе Гродно, который находится практически на границе с Литвой и Беларусью, заметили и сняли на видео крупную колонну военной техники на гусеничном ходу.

Об этом сообщает МewGrodno.

Отмечается, что сообщения о колонне тяжелой техники начали поступать около 22:00.

Если верить комментариям за кадром, танки видят в Гродно второй день подряд.

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По информации издания, базирующаяся в воинских частях Фолюша техника передвигалась по улицам города с целью участия в учениях на полигоне возле Гожи.

Напомним, на оккупированной части Донецкой области, в Горловке, которая находится недалеко от линии разграничения, заметили танки.