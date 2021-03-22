В Беларуси прямо на улице задержали лидера оппозиционной партии

Игорь Борисов ехал в машине с женой и ребенком

В Минске в воскресенье, 21 марта, задержали лидер Белорусской социал-демократической партии ("Грамада") Игоря Борисова.

Об этом со ссылкой на его жену сообщает TUT.by.

Елена Борисова рассказала, что в момент задержания они вместе с ребенком и мужем ехали в машине.

"Мы ехали по улице Геологической, когда нас начал подрезать слева желтый микроавтобус. Остановились. Оттуда выскочили люди в штатском, в черных масках, вытащили Игоря из машины, напугали четырехлетнего ребенка", – сообщила она.

Борисова добавила, что муж не сопротивлялся при задержании, а через 20−30 минут после того, как его забрали, позвонил и сказал, что доставлен в Партизанское РУВД.

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Вечером заместитель политика по партии Алексей Сигаев сообщил, что Борисова доставили в центр изоляции правонарушителей на Окрестина, адвоката к нему не допускают.

Также жене не разрешили передать Борисову необходимые лекарства.

Причина задержания политика до сих пор неизвестна. Сотрудник милиции только заявил по телефону, что он совершил административное правонарушение.

Напомним, задержанной еще 7 сентября в Минске члену Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой уже несколько раз продлевали срок содержания под стражей, она до сих пор находится в СИЗО.

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