В Беларуси умер митрополит Филарет

В декабре его госпитализировали с коронавирусом

Источник: church.by

Умер митрополит Филарет, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси. Ему было 85 лет.

Об этом сообщает "БелТа".

В декабре священнослужителя госпитализировали с коронавирусом.

Филарет стал митрополитом Минским и Белорусским в 1978 году. А в 2013 году его назначили Почетным Патриаршим экзархом.

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В 2006 году ему было присвоено звание "Герой Беларуси", награжден государственными наградами.

Кроме того, в 2009 году священнослужитель был конкурентом российского патриарха Кирилла в борьбе за патриарший престол. В 75 летнем возраста Филарет вышел на пенсию.

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