В Беларуси задержали главу Союза поляков: МИД Польши вызвал посла

В беларусском Гродно задержали во вторник главу Союза поляков Беларуси Анжелику Борис. В ответ Министерство иностранных дел Польши вызвало представителя белорусского посольства в Варшаве и выразило ему протест.

Об этом говорится в сообщении на сайте польского МИД.

В польском дипломатическом ведомстве арест Анжелики Борис считают равносильным "изгнанию польскости" из страны.

"Призываем как можно скорее освободить председателя Союза поляков Беларуси и положить конец преследованиям представителей польского меньшинства", – говорится в заявлении.

В министерстве также заявили, что белорусскому дипломату дали "недвусмысленный сигнал", что действия властей Беларуси противоречат ее международным обязательствам по защите национальных меньшинств.

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Во вторник, 23 марта, глава Союза поляков Беларуси Анжелика Борис написала в Facebook, что ее задержали и сейчас она в Ленинском РУВД Гродно.

Напомним, 21 марта в Минске прямо на улице силовики задержали лидера Белорусской социал-демократической партии "Грамада" Игоря Борисова.

Мы также сообщали, что задержанной еще 7 сентября в Минске члену Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой уже несколько раз продлевали срок содержания под стражей, она до сих пор находится в СИЗО.