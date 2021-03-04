В Бельгии поезд протаранил фуру: погиб 55-летний водитель-украинец

В портовом бельгийском городе Дудзеле произошла трагедия. Там в условиях сильного тумана товарный проезд протаранил грузовик с прицепом, в результате чего погиб водитель фуры, 55-летний украинец.

Об этом сообщает местное издание Nieuwsblad.be.

ДТП произошло в среду, 3 марта, поздним вечером возле стоянки грузовиков на улице Margareta van Oostenrijkstraat. Управляемая украинцем фура пересекала рельсы, когда ее протаранил локомотив товарного поезда.

Как пишет издание, свою роль мог сыграть густой туман, сопряженный с темнотой. На месте аварии не было никаких преград, поэтому водитель грузовика мог не увидеть огни сигналов светофора на железнодорожном переезде.

Фото: nieuwsblad.be

"Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются", – сказал управляющий железной дорогой Infrabel. В компании подтвердили происшествие без дополнительных комментариев.

На место ДТП в массовом порядке прибыли службы экстренной помощи, поскольку было опасение, что в вагонах грузового поезда находились опасные вещества.

По данным СМИ, материальный ущерб от столкновения был огромен. На прицепе перевозили микроавтобусы, которые от удара разлетелись по железнодорожным путям. Опоры и линии электропередач также были сильно повреждены на протяжении нескольких десятков метров.

Напомним, это не первая гибель украинцев в Бельгии. В апреле-2013 возле Антверпена на севере страны автобус, перевозивший подростков из Украины и Польши, врезался в бетонное ограждение – погибли пять человек, еще несколько получили ранения.

Также напомним, что в Польше произошло ДТП, в результате которого погибли двое украинцев.