В Бельгии продлевают карантин до 1 марта

В Бельгии зафиксировано более 665 тысяч случаев заражения коронавирусом

В Бельгии из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации продлевают карантинные ограничения до 1 марта.

Как пишет "Интерфакс", в стране ранее были запрещены все коллективные мероприятия и религиозные службы, закрыты бары и рестораны и введены определенные ограничения для траурных церемоний.

Кроме того, гражданам Бельгии власти настоятельно не рекомендовали поездки за границу.

До 1 марта продлен ряд уже действовавших мер, таких как комендантский час, дистанционная работа, учеба студентов высших учебных заведений в удаленном режиме.

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Отметим, в Бельгии зафиксировано более 665 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Также же из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации власти Израиля ужесточает карантинные ограничения.

К слову, в американской биотехнологической компании Moderna считают, что их COVID-вакцина предоставляет защиту от коронавируса как минимум на год.

Отметим, вакцина от коронавируса Moderna уже получила разрешение на экстренное использование в США, Евросоюзе, Великобритании, Канаде, Израиле и других странах.