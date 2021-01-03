В ближайшие несколько дней: Ватикан начинает вакцинацию от коронавируса

Прививки начнутся во второй половине января

Со второй половины января Ватикан планирует начать делать прививки против COVID-19.

Об этом сообщает The Local.

"Ожидается, что вакцины могут прибыть во вторую неделю января в количестве, достаточном для удовлетворения потребностей Святого Престола и Ватикана", – говорится в сообщении.

Первыми будут вакцинировать медицинских работников, пожилых людей и тех, кто часто контактирует с населением.

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Отметим, что в заявлении не упоминалось о Папе Римском Франциске. Неизвестно, когда ему сделают прививку от коронавируса.

Известно, что для хранения вакцины Ватикан приобрел низкотемпературный холодильник.

Ранее мы рассказывали, что коронавирус не будет последней смертельной инфекцией, распространившейся по планете.

Напомним, по состоянию на 2 января уже более 10,8 миллиона человек из 29 стран сделали прививки.