В Бразилии рекорд по смертям от COVID-19, а президент призывает "не плакать"

Болсонару считает, что карантин в стране вводить не нужно

В Бразилии за последние сутки зафиксировали рекордную смертность от коронавируса – скончались 4249 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Из-за большого количества больных COVID-19, больницы переполнены пациентами, а критических лекарств вовсе не хватает.

Однако президент Бразилии Жаир Болсонару считает, что серьезные ограничения из-за пандемии вводить не нужно.

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"Давайте не будем плакать из-за пролитого молока. Мы все еще переживаем пандемию, которая отчасти используется политически – не для победы над вирусом, а для свержения президента", – сказал он.

Согласно последней статистике, в Бразилии коронавирусом заболели более 13,2 млн человек. Только за последние сутки – более 92 тысяч новых случаев. Побороли болезнь 11,6 млн человек.

Тем временем в Турции также на днях зафиксировали рекордный суточный прирост смертей от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.