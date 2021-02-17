В Британии 90 человек добровольно согласились заразиться коронавирусом

Британским ученым разрешили начать исследование воздействия коронавирусной инфекции на организм человека и с этой целью заразить здоровых молодых добровольцев вирусом.

Об этом сообщает BBC.

Исследование Human Challenge проводится британским правительством совместно с Имперским колледжем Лондона, фондом Минздрава Royal Free London NHS Foundation Trust и компанией hVIVO.

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В эксперименте планируют задействовать 90 абсолютно здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет. Их заразят уханьским штаммом, который циркулирует в королевстве с марта 2020 года – он максимально изучен и не несет реальной угрозы взрослому населению.

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После заражения они будут находиться в безопасной и контролируемой среде под наблюдением медиков.

Так ученые хотят определить минимальное количество коронавируса, необходимое для того, чтобы вызвать заболевание COVID-19, а также реакцию иммунной системы.

Результаты исследований будут использованы в определении механизмов распространения инфекции и методов борьбы с ней.

Напомним, на этой неделе в Великобритании начался новый этап вакцинации населения от коронавируса – прививки предлагают людям в возрасте 65-69 лет и "клинически уязвимым".

Также мы писали, что в марте правительство Соединенного Королевства собирается ослабить некоторые карантинные ограничения.

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