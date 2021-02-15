В Британии начали работу первые карантинные отели: фото

В Великобритании, где с 15 февраля ужесточили наказание за нарушение карантинного режима, начали работу карантинные отели. В них уже появились первые постояльцы.

Об этом сообщает BBC.

Все британские и ирландские граждане и жители Великобритании, которые прибывают в Англию после пребывания в стране с высоким риском COVID, теперь должны самоизолироваться в отелях.

Карантинные отели в Британии. Фото: REUTERS/mar

В "красный список" 33 стран вошли Португалия, Бразилия и ЮАР.

Карантинные отели в Британии. Фото: REUTERS/mar

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Новые правила применяются к прибывшим, которые были в одном из этих мест в течение последних 10 дней.

Карантинные отели в Британии. Фото: REUTERS/mar

Они должны предварительно забронировать и заплатить 1750 фунтов, чтобы провести 10 дней в одобренных правительством отелях. В стоимость входит проживание в отеле, транспорт и тестирование.

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Ранее сообщалось, что за нарушение карантина после возвращения в Великобританию вводится штраф в 5 тыс. фунтов, при повторном нарушении – 10 тыс.

Как известно, в Британии начался новый этап вакцинации населения от коронавируса.

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