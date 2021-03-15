В Британии объяснили, связана ли вакцина AstraZeneca с образованием тромбов

Доказательств возникновения тромбов именно после прививки нет, считают медики

Нет причин полагать, что именно вакцина от коронавируса AstraZeneca связана с возникновением тромбов.

Как передает Mirror, об этом заявил британский доктор Хилари Джонс.

"Сейчас тромбы очень распространены, они возникают постоянно в результате приема оральных противозачаточных таблеток, после травмы тела, где повреждены кровеносные сосуды", - сказал Джонс.

По его словам, на данный момент нет доказательств какой-либо связи между вакциной и возникновением тромбов.

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Так, из более 17 миллионов вакцинированных зарегистрировали 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 – тромбоэмболии легочной артерии. В то же время Всемирная организация здравоохранения поддержала производителя вакцины AstraZeneca и предложила продолжить вакцинацию.

Напомним, Норвегия, Дания, Австрия, Нидерланды и Ирландия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Итальянское агентство по лекарственным средствам доказательств опасности вакцины не нашло.

На фоне массового отказа от прививок AstraZeneca руководство фармацевтической компании убеждает, что препарат не вызывает тромбозов.