В Британии ужесточат наказание за нарушение карантина

В Великобритании намерены жестче наказывать тех, кто не придерживается карантинных ограничений в связи с COVID-19, в частности их обещают штрафовать чаще и на большие суммы.
Об этом заявила на пресс-конференции министр внутренних дел страны Прити Пател, передает Sky News.
По ее словам, полиция намерена активизировать действия в отношении нарушителей карантина.
"Мое сегодняшнее послания любому, кто не хочет поступать правильно, совершенно прозрачно – если вы не делаете то, что должны, наши самоотверженные, рискующие жизнями полицейские обеспечат соблюдение правил. И я поддержу их в этом", - подчеркнула министр.
При этом Пател признала, что большинство жителей страны все-таки придерживаются ограничений. Тем не менее некоторые люди не соблюдают правила, подвергая риску здоровье остальных.
Министр также рассказала, что полицейские уже выписали около 45 тыс. штрафов за нарушение карантинных мер.
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