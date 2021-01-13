В Брюсселе начались беспорядки и поджоги из-за смерти мигранта в полиции

По неподтвержденной информации уже есть погибшие и пострадавшие

В Бельгии у одного из полицейских участков брюсселя в среду, 13 января, несколько сотен людей собрались на митинг после смерти в полиции 23-летнего мигранта. Мирный протест постепенно перерос в беспорядки, в городе начались погромы и поджоги.

Об этом сообщает бельгийское издание The Brussels Times.

Ближе к вечеру несколько человек начали бросать в полицию камни и петарды, правоохранители в ответ применили водометы.

Затем протестующие разбили окно в полицейской машине и начали поджигать мусорники. Со временем толпа начала громить магазины и поджигать их.

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Протесты в Брюсселе

По неподтвержденным данным уже есть погибшие и пострадавшие в результате беспорядков, но официальной информации пока нет.

В прокуратуре Брюсселя сообщили, что в субботу, 9 января, полицейские арестовали молодого человека после того, как он сбежал во время проверки на коронавирусную инфекцию на одной из улиц города.

Его догнали и доставили в полицейский участок для допроса, но по прибытии в участок он потерял сознание, а позже скончался в больнице.