В Брюсселе первоапрельскую вечеринку разогнали водометами: есть задержанные (фото)

В Брюсселе на фейковую вечеринку пришли несколько тысяч человек. Из-за нарушения карантинных ограничений, которые ввели власти из-за COVID-19, полицейским пришлось разгонять толпы.

Об этом сообщает The Guardian.

Фото: REUTERS/Clement Rossignol

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В одном из самых крупных парков Брюсселя после анонимного объявления через Facebook о фестивале, готовность прийти выразили более 60 тысяч человек, но полиция предупредила сразу – нарушителей будут привлекать к судебной ответственности.

Чтобы разогнать толпы, полицейские применили водометы. В результате 15 человек задержаны.

Некоторые люди бросали в полицейских петарды и бутылки – более десяти сотрудников полиции ранены.

Ранее в Испании провели первый с начала пандемии масштабный концерт. Таким образом решили проверить, можно ли проводить подобные развлекательные мероприятия с соблюдением строгих гигиенических правил.