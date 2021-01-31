В центре Москвы во время протеста мужчина поджег себя (фото, видео)

Сегодня, 31 января, в центре Москвы, возле станции метро "Тверская", один из протестантов поджег себя.

Об этом сообщает Telegram-канал "Лентач".

Инцидент произошел возле станции метро "Тверская". Мужчину, по всей видимости, попытавшегося совершить акт самосожжения, прохожие повалили на тротуар.

Сотрудники полиции помогли сбить пламя. Мужчина остался жив, его реанимировали медики и доставили в больницу с сильными ожогами.

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В то же время Telegram-канал "112" сообщает, что мужчину зовут Виктор Руденко.



У него 60% ожогов тела. Канал пишет, что мужчина боролся с мошенниками, которые обманули его и отобрали у него квартиру.

Напомним, 31 января в России на акциях в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального задержали более 3000 человек.

Как сообщали ранее в Сети, появилось показательное фото из Красноярска. Там силовики окружили протестующих и начали их задерживать внутри импровизированного квадрата. По последним данным, задержали 194 человека.