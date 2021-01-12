В день инаугурации Байдена могут произойти атаки на Капитолий и Белый дом

Сотрудники службы безопасности Капитолия предупредили законодателей о том, что тысячи радикально настроенных сторонников действующего президента Дональда Трампа планируют снова штурмовать Капитолий в день инаугурации избранного президента Джо Байдена.
Об этом сообщили осведомленные источники, передает The Hill.
По информации собечедников издания, депутатам поздно вечером в понедельник сообщили о четырех конкретных вооруженных угрозах в адрес Капитолия, Белого дома и Верховного суда.
Член Палаты представителей демократ Конор Лэмб также сообщил во вторник, что в одном из планирующихся нападений будут участвовать радикалы, поддерживающие Трампа – они якобы попытаются окружить Капитолий, чтобы не допустить в него демократов.
"Они говорили о 4000 вооруженных "патриотов", которые должны окружить Капитолий и помешать любому демократу войти. Они опубликовали правила ведения боевых действий, то есть когда вы стреляете, а когда нет. То есть это организованная группа, у которой есть план", – заявил он.
Напомним, дебаты в Конгрессе США 6 января о результатах выборов прервали из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Конгрессменам пришлось срочно эвакуироваться: в здании распылили слезоточивый газ. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе полицейский.
Мы также сообщали, что сотрудники ФБР арестовали еще двух мужчин, которых при помощи распознавания лиц удалось опознать среди сторонников президента Дональда Трампа, штурмовавших Капитолий.
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