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В день инаугурации Байдена сторонники Трампа вышли на протесты (фото)

21 января, 06:22

Юлия Ляхова

Всего несколько десятков человек решили протестовать

В США в день инаугурации нового президента Джо Байдена 20 января в штатах Мичиган, Джорджия, Флорида и Нью-Гэмпшир на протесты вышли сторонники экс-президента Дональда Трампа.

Однако, как сообщает USA Today, их было крайне мало.

На улицах Вашингтона было тихо, и охрана была усилена в течение дня.

Фото: REUTERS/Lindsey Wasson

Фото: REUTERS/Lindsey Wasson

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Представители Департамента полиции округа Колумбия и полиции Капитолия США рассказали, что в день инаугурации арестов не было.

Доступ к центральным улицам в Вашингтоне блокировали бетонные ограждения, сетчатые заборы, которые были установлены накануне, и военные грузовики.

Напомним, инаугурация нового американского президента Джо Байдена состоялась перед Капитолием в Вашингтоне. Кроме Байдена, заступила на свою должность и первый темнокожий вице-президент Камала Харрис.

Также избранный президент США Джо Байден объявил день своей инаугурации 20 января национальным днем единства.

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