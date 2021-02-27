В Дублине полиция с дубинками и собаками разогнала противников локдауна

В столице Ирландии Дублине прошли массовые выступления против ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, которые закончились применением силы со стороны правоохранителей.

Об этом сообщает телеканал RTÉ.

Сотни демонстрантов прошли по центру города, после чего попытались прорваться в парк Сант-Стивенс-Грин. В ответ силовики использовали дубинки, чтобы оттеснить протестующих от парка вниз по Графтон-стрит. Один из протестующих c расстояния в несколько метров выстрелил зажженной петардой в копа и тот получил ранение – после чего были задержаны 23 человека.

Кроме того, силовики применили против митингующих специально обученных полицейских собак.

Реклама

Напомним, неделей ранее премьер Микал Марти заявил, что в Ирландия отели, бары, рестораны и другие предприятия в сфере гастрономии и гостеприимства останутся закрыты по меньшей мере до середины лета из-за высокого уровня случаев заболевания COVID-19.

Около 90 процентов новых заражений в Ирландии приходится на "британскую" мутацию.

Напомним, в Ирландии в ходе вакцинации от коронавируса зафиксировали более 80 сообщений о побочных эффектах после прививки.