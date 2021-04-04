В Египте не побоялись потревожить фараонов и устроили "парад мумий" (фото)

Во время подготовки мероприятия случилось несколько несчастий

В Египте прошла роскошная церемония перевезения 22 древних мумии из старого Египетского национального музея в новый Национальный музей египетской цивилизации, на которую собрались тысячи зрителей. "Золотой парад фараонов" сопровождался ярким шоу с танцовщицами, оркестром и светомузыкой. Однако при подготовке страну постигли несчастья.

Об этом сообщает BBC.

/ Фото: REUTERS

Мумии торжественно провезли по улицам в хронологическом порядке их правления – начиная от фараона 17-й династии Секененры Таа II и заканчивая Рамзесом IX, правившим в XII веке до нашей эры.

/ Фото: REUTERS

Одной из главных мумий парада был Рамзес II – один из самых знаменитых фараонов египетского Нового царства.

/ Фото: REUTERS

На организацию парада фараонов было потрачено несколько миллионов долларов.

Каждую мумию перевозили на разукрашенном катафалке, оснащенном специальными амортизаторами и окруженном кортежем, включая копии боевых колесниц, запряженных лошадьми.

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/ Фото: REUTERS

Чтобы защитить экспонаты от внешних воздействий, для перевозки мумии поместили в специальные заполненные азотом контейнеры, а дорогу на всем протяжении маршрута – 5 километров – тщательно выровняли, чтобы не было тряски

Древнее проклятие сбывается?

Как известно египетские мумии ассоциируются с суеверием, что нарушение их покоя сулит несчастье.

"Смерть на быстрых крыльях прилетит к тому, кто нарушит покой фараона", – было написано на гробнице Тутанхамона, обнаруженной англичанином Говардом Картером в 1922 году.

И в Египте во время подготовки переезда мумий и вправду произошла череда бедствий:

На прошлой неделе десятки человек погибли в результате столкновения поездов в Верхнем Египте.

в Верхнем Египте. По меньшей мере 18 человек погибли при обрушении здания в Каире.

Огромный контейнеровоз "Эвер Гивен" заблокировал Суэцкий канал и почти неделю его не могли снять с мели – убытки исчисляются миллиардами долларов.

Тем не менее, профессор египтологии Американского университета в Каире Салима Икрам успокоил, что мумий перевозят не впервые.

"Их уже много раз перевозили в Каире, а до этого в Фивах, где их в целях безопасности переместили в другие гробницы", - заверил ученый.

Напомним, накануне в Суэцком канале удалось полностью ликвидировать пробку, которая образовалась из-за контейнеровоза Ever Give, севшего на мель в ночь на 24 марта.

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