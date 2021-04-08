В Эквадоре произошла авиакатастрофа: погибших пытались спасти очевидцы (фото)

7 апреля на западе Эквадора произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек – два члена экипажа и четыре пассажира.

Об этом говорится на сайте Transponder1200.

Легкомоторный самолет летел в город Гуаякиль. После аварии жители города пытались снять крышку с самолета и помочь людям.

Местные власти и Комиссия по расследованию несчастных случаев прибыли на место происшествия, чтобы установить причину аварии. Начато расследование.

Также мы писали о том, что в США разбился двухмоторный самолет. Крушение произошло в городе Лафайетт, штат Луизиана. Известно, что через несколько минут после взлета самолет упал рядом с супермаркетом Walmart.

Ранее мы сообщали, что неподалеку от села Гоголев в Броварском районе Киевской области упал легкомоторный самолет.