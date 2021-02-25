В Ереване начались массовые драки сторонников и противников Пашиняна (видео)

В Ереване, где проходят митинги сторонников и противников премьер-министра Никола Пашиняна, начались массовые столкновения политических оппонентов.

В ход пошли кулаки и оскорбления, а местная полиция пока предпочитает не вмешиваться в конфликт.

Армянская служба нацбезопасности просит митингующих воздержаться от действий, угрожающих национальной безопасности, и обещает отреагировать на любые подобные шаги.

А бывший президент Армении Роберт Кочарян призвал граждан страны поддержать армию:

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"Мы призываем вас быть хозяевами нашего государства, быть рядом с нашими вооруженными силами. Правительство, проигравшее войну и сдавшее наши земли, должно уйти. Это главный залог нашего национального возрождения", – заявил он.

Напомним, глава армянского правительства обвинил военных в попытке переворота и уволил главу Генштаба. После этого он выступил перед сторонниками в центре Еревана с рядом заявлений.

Ранее мы сообщали, что за отставку Пашиняна и проведение досрочных выборов в парламент выступил также президент Армении Армен Саркисян.