В ЕС разрешили применять вакцину от Moderna

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало предоставить разрешение на продажу в Евросоюзе второй вакцины от COVID-19 – производства американской компании Moderna.

Об этом сообщили 6 января в пресс-службе фармрегулятора.

Отмечается, что комитет EMA по лекарствам для человека "тщательно оценил данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины и на основе консенсуса рекомендовал Европейской комиссии выдать формальное условное разрешение на продажу".

Таким образом, эксперты подтвердили, что вакцина соответствует стандартам ЕС.

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Директор Европейского агентства по лекарственным средствам Эмер Кук назвал вакцину "еще одним инструментом для преодоления нынешней чрезвычайной ситуации".

Напомним, что 18 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов разрешило использовать вакцину Moderna для иммунизации населения от коронавируса в США.

Мы также писали, что в декабре Moderna уничтожила 400 тыс. из 1,4 млн доз своей вакцины от коронавируса из-за проблем с фильтрацией, возникших на заключительных этапах производства. Бракованные дозы еще не были помещены во флаконы.

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