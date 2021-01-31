В ЕС снова угрожают судом AstraZeneca: подозревают перенаправление вакцины в Британию

Франция и Германия заявили, что готовы подать иски против шведско-британской компании AstraZeneca из-за срыва поставок вакцин против коронавируса.

Об этом сообщает The Gurdian.

Ранее в Европейском союзе заподозрили, что нехватка поставок вакцины Oxford/AstraZeneca могла быть вызвана перенаправлением доз с заводов в Бельгии и Нидерландах в Великобританию.

И несмотря на то, что проверка завода в Бельгии подтвердила заявления компании о производственных проблемах, госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что компания может столкнуться с "штрафами или санкциями", если будет установлено, что она отдала предпочтении Британии.

"Я не говорю, что есть проблема, но если есть проблема и они предпочитают другие направления, другие страны – например, Великобританию, а не нас, – тогда мы будем защищать наши интересы. Наши контракты должны соблюдаться – это не моральные обязательства, это юридические обязательства", – заявил он.

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Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в свою очередь заявил, что ЕС не согласится с тем, чтобы Великобритания имела преимущество перед странами-членами.

"Если выяснится, что компании не соблюдают свои обязательства, нам придется решать правовые последствия. Ни одна компания не может отдавать предпочтение другой стране, а не ЕС", - сказал он.

Напомним, что производитель "оксфордской" вакцины сообщил о проблемах с производством ее основного компонента, из-за чего количество доступных доз препарата будет на 60% меньше, чем ожидалось.

На этом фоне в Евросоюзе пригрозили компании судом и допустили возможность введения запрета на экспорт COVID-вакцины за пределы сообщества.