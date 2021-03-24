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В ЕС появляются страны второго сорта: Курц снова потребовал перераспределить вакцину

24 марта, 05:04

Юлия Безпечная

Европа продолжает делить вакцину от коронавируса

Австрия настаивает на перераспределении вакцины от коронавируса в Европейском Союзе и канцлер Себастиан Курц намерен обсудить это 25 марта на онлайн-саммите с коллегами из других стран ЕС. Он опасается возникновения в Евросоюзе "стран второго сорта".

Об этом сообщает DW со ссылкой на интервью Курца газете Die Welt.

Канцлер утверждает, что вакцину не доставили во все страны ЕС одновременно и было нарушено оговоренное соотношение к количеству населения. По словам Курца, в нарушение договоренностей вакцину распределяли в зависимости от числа заказов в той или иной стране.

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"Мы не можем быть заинтересованы в том, чтобы между странами ЕС увеличился разрыв по количеству уже получивших вакцину и чтобы таким образом в ЕС возникли страны второго сорта", - заявил Курц.

Следует отметить, что такого же мнения придерживаются Болгария, Хорватия, Литва, Словения и Чехия. Против перераспределения вакцины выступает Германия.

Напомним, ранее Латвия, Австрия, Словения, Чехия и Болгария призвали провести европейский саммит, чтобы обсудить распределение вакцины от коронавируса между государствами ЕС.

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