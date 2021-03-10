В Эстонии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

В Эстонии решили временно не использовать одну партию COVID-вакцины AstraZeneca из-за смерти женщины в Австрии.

Об этом заявила замдиректора департамента здоровья страны Мари-Анне Хярма, передает ERR.

"Мы собрали информацию, у кого сколько вакцины осталось. Большинство ее уже использовало. Пока не будет завершено расследование, вакцину (оставшуюся. – Ред.) использовать не будут. Бывает, что использование партии приостанавливается, потому что расследование занимает время. В этом нет ничего необычного", — пояснила она.

Также чиновница рассказала, что на прошлой неделе умер 31-летний спасатель, которому накануне укололи вакцину. Сейчас инцидент расследуют.

Реклама

"Нам известно, что случай не связан с австрийской партией", — заверила Хярма.

Напомним, ранее в Австрии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из одной партии в связи с расследованием смерти одного человека и заболевания другого после прививки.

49-летняя женщина умерла в результате тяжелого нарушения свертываемости крови, в то время как у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии.

Также мы писали, что в Южной Корее продолжают фиксировать смерти людей, которым ввели вакцину от коронавируса компании AstraZeneca. При этом власти утверждают, что связи между этими летальными случаями и препаратом нет.