В Финляндии разрабатывают вакцину против COVID-19 для норок

В Финляндии ученые приступили к разработке вакцины против коронавируса для таких животных, как норки и енотовидные собаки.

Об этом сообщило местное Объединение пушного звероводства Fifur, передает DW.

Над вакциной работают сотрудники Fifur и исследовательская группа Университета Хельсинки.

Руководитель группы ученых доцент Тарья Сиронен заявила, что вирус представляет угрозу не только для здоровья людей – следует также быстро и эффективно снизить его распространение среди животных в сельском хозяйстве и пушном звероводстве.

Реклама

Тестирование вакцины от COVID-19 для животных может занять несколько месяцев.

Следует отметить, что в Финляндии, в отличие от звероводческих ферм таких европейских странах, как Дания, Литва, Нидерланды и Польша, пока не зафиксированы случаи заражения зверей коронавирусом.

Напомним, в Дании, где с июня по ноябрь 2020 года было выявлено 214 случаев передачи коронавируса от норок человеку, на фермах были уничтожены более 15 млн этих животных. Позже зараженных норок обнаружили еще в нескольких странах Европы.

Мы также сообщали, что в США в зоопарке города Сан-Диего коронавирусом заразились гориллы.