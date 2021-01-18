В Германии вводят обязательное ношение респираторов FFP2 в магазинах и транспорте

В Германии в федеральной земле Бавария ввели обязательное ношение масок повышенного уровня защиты FFP2 в магазинах и в транспорте, новое правило начнет применяться с 24 января.

Об этом сообщает The Gurdian.

Исключения пока сделали только для водителей автобусов, кондукторов и детей младше 15 лет.

При этом сообщается, что канцлер Германии Ангела Меркель и главы 16 федеральных земель планируют обсудить на встрече во вторник, введение подобной меры по всей стране. Кроме того, они намерены рассмотреть также введение и других ограничений, таких как комендантский час.

В то же время издание отмечает, что маски FFP2 более дорогие, чем обычные, а введение новых правил и повышенный спрос в связи с этим может еще больше поднять цены на них.

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Следует заметить, что канцлер Австрии Себастьян Курц также объявил в воскресенье, что ношение одноразового фильтрующего респиратора FFP2 станет обязательным в общественном транспорте и в магазинах с 25 января.

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Напомним, ранее в Германии предложили ослабить карантинные ограничения для тех, кто вакцинировался от коронавируса.

Мы также писали, что в Швейцарии планируют провести референдум о том, следует ли лишить правительство страны полномочий принимать решения о введении карантина и других мер для замедления пандемии коронавируса COVID-19.