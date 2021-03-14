В Гонконге два человека умерли после прививки от COVID-19

В Гонконге после вакцинации от коронавируса умерли два человека, которые страдали хроническими заболеваниями.

Как сообщил местный департамент здравоохранения, умерли двое мужчин 67 и 80 лет.

67-летний мужчина, которому сделали прививку от COVID-19 препаратом Kexingxin в частной клинике, потерял сознание в метро и был госпитализирован в критическом состоянии с диагнозом "острый коронарный синдром". Он страдал диабетом, высоким кровяным давлением и гиперлипидемией.

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80-летний мужчина, который получил вакцину 1 марта, умер из-за ишемической болезни кишечника. У него был диабет и атеросклероз сонных артерий, высокое кровяное давление, также он перенес и инсульт.

Напомним, страны Евросоюза массово останавливают использование препарата от коронавируса компании AstraZeneca. Отказались от вакцинации уже в Дании, Норвегии, Италии, Исландии, Болгарии, Румынии и Таиланде. Стоит ли бояться британской разработки – читайте в нашем материале.

Также женщина из Словакии умерла вскоре после того, как ей сделали прививку от коронавируса препаратом компании AstraZeneca.