В Госдепе опровергли переговоры с Германией о сделке по "Северному потоку – 2"

Администрация Байдена обещает сделать все, чтобы не дать достроить газопровод

Представители Государственного департамента заявили, что не ведут переговоры с Германией о возможности завершения строительства российского газопровода "Северный поток – 2".

Об этом речь шла на брифинге между представителями Конгресса и Госдепа, пишет Axios.

В Госдепе заявили, что на определение подлежащих санкциям лиц может потребоваться много времени, но администрация Байдена планирует использовать все доступные инструменты, чтобы не дать достроить этот газопровод.

В частности заместитель помощника госсекретаря в по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери заявила, что США не ведут переговоры с Германией о возможном дополнительном договоре, который бы позволили продолжить строительство "Северного потока -2".

На брифинге представители Госдепартамента в ответ на публикации накануне в СМИ о подобных переговорах между США и Германией подчеркнули, что слова "обмен мнениями" не следует толковать как переговоры.

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Они также объяснили, что администрация Байдена в ходе обычного дипломатического разговора заявила о своей обеспокоенности по поводу строительства трубопровода на германской территории.

Напомним, 16 февраля СМИ со ссылкой на источники в Берлине сообщили, что Соединенные Штаты и Германия начали переговоры о будущем российского газопровода "Северный поток – 2".

Мы также сообщали, что как минимум 18 европейских компаний уже вышли или пообещали прекратить свое участие в спорном проекте по строительству газопровода "Северный поток – 2" после расширения американских санкций против России.