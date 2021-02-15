В Греции пациент получил вакцину и умер через 8 минут

Врачи не видят связи между вакцинацией и смертью мужчины

Пожилой пациент из Греции умер после того, как получил вакцину от коронавируса.

Об этом сообщает Ethnos.

Инцидент произошел в университетской больнице Ираклиона на Крите. Получив вакцину, 85-летний мужчина остался сидеть в приемной, после чего внезапно упал на пол. Его оперативно поместили в реанимацию, но спасти его жизнь врачи не смогли.

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По предварительной информации, смерть грека не связана ни с аллергией, ни с самой вакцинацией, но совпала с введением ему COVID-препарата. Вероятной причиной смерти может быть инсульт, однако более точная информация будет доступна только после вскрытия.

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Кроме того, не указано, кто был производителем вакцины. Как известно, на сегодняшний день в ЕС одобрены разработки Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Последнюю в Греции используют только для пациентов в возрасте 60-64 лет.

Стоит отметить, что иммунизации населения началась в Греции 27 декабря. В рамках национальной кампании ежедневно делается более 20 тысяч прививок.

Напомним, что в прошлом месяце в Греции зафиксировали мутировавший британский штамм коронавируса.

Также мы писали, что смертельные случаи после введения вакцины от COVID-19 фиксировали и в других странах. Мы разбирались, почему это происходит.

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