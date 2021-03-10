В Греции вспыхнули протесты против полицейского произвола: видео

Во время столкновений пострадали несколько полицейских

В Греции, в пригороде Афин произошли массовые столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Известно о трех пострадавших, это полицейские. Один из них – молодой полицейский – в больнице.

С начала недели в стране продолжаются демонстрации против полицейского произвола. Участников примерно – от пяти до десяти тысяч. Долой полицию из наших окраин – кричали люди во время акции.

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Ситуацию уже прокомментировал глава правительства Кириакос Мицотакис.

"Это должны быть последние кадры насилия, которые мы увидели сегодня в Афинах. Жизнь одного из граждан, молодого полицейского, должна нас привести в чувства. В такие минуты должны преобладать спокойствие и самообладание. Слепая ярость ведет в никуда", – заявил он.

Случай – когда под дубинки полиции попал местный житель – полиция пообещала расследовать еще в понедельник. В то же время возьмутся и за дела агрессивных протестующих.

Видео: Сегодня

Ранее сообщалось, что в Греции произошло нападение на председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили. Инцидент случился во время встречи с грузинскими эмигрантами в Афинах.