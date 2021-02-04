В Греции прогремел мощный взрыв в отеле: видео последствий

В Греции произошел взрыв, который практически до основания уничтожил трехэтажное здание.

Как сообщает Greek Reporter, инцидент произошел ранним утром 4 февраля в городе Кастория на севере страны.

В результате взрыва был уничтожен отель Tsamis ("Цамис"), просуществовавший около полвека – осколки стекла и его металлические обломки разлетелись на расстояние до 80 метров.

На место взрыва были отправлены пожарные, а полицейские оцепили территорию и заблокировали движение на главной городской дороге.

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Впрочем, обошлось без жертв и пострадавших – по словам владельца отеля, в момент взрыва в здании никого не было, поскольку оно закрыто с прошлого года.

Полиция начала расследование, однако никаких догадок насчет причин взрыва следователи не озвучили.

Трехзвездочный отель Tsamis был построен в 70-х годах прошлого века, а в 2010-м в нем провели капитальный ремонт. Он был расположен рядом с достопримечательностью Северной Македонии – озером Кастория. Всего в нем находились 75 обычных номеров и 5 "люксов".

Напомним, прошлой осенью в Эгейском море произошло землетрясение, которое затронуло греческий остров Самос. В результате множество зданий были повреждены, а двое человек погибли. Несколько районов были подтоплены последовавшим цунами.