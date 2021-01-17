В Индии проходит массовая вакцинация от COVID-19 (фото)

До июля планируют вакцинировать около 300 млн человек

В Индии в субботу, 16 января, началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Индийские власти рассчитывают до июля сделать прививки около 300 миллионов человек.

Об этом сообщает DW.

Вакцинация в Индии / Фото: Reuters

Первыми прививки получили работникам государственной больницы в Нью-Дели.

Помимо медработников в первую волну вакцинации в Индии попадают полицейские, военные, тюремный персонал и чиновники, которые принимают участие в борьбе с пандемией.

Вакцинация в Индии / Фото: Reuters

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К июлю планируют вакцинировать 270 млн людей старше 50 лет, а также тех, кто относится к группам риска.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди утверждает, что вакцинацию такого масштаба еще не проводила ни одна страна в мире.

Вакцинация в Индии / Фото: Reuters

Отметим, в Индии проживает 1,3 млрд человек и она занимает второе место в мире по численности населения после Китая.

Напомним, в начале января эксперты регулятора по лекарственным средствам Индии рекомендовали для экстренного использования две вакцины против коронавируса COVID-19 – разработанную местными компаниями COVAXIN и производства AstraZeneca.

В конце декабря в Индии зафиксировали шесть случаев заражения новым "британским" штаммом коронавируса.