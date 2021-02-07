В Индии сошел ледник: 150 человек пропали без вести (фото, видео)

Свыше 150 человек пропали без вести при сходе ледника в индийском штате Уттаракханд на севере страны.

Об этом сообщает газета Hindustan Times.

Огромные ледовые массы сошли вниз по горным гималайским рекам Алакнанда и Дхаулиганга и вызвали наводнение в высокогорных районах. Сход ледника привел к наводнению, указано в сообщении.

Фото: reuters

По словам представителя государственных сил реагирования на стихийные бедствия Ридхима Аггарвала, на данный момент не удается связаться примерно со 150 энергетиками, которые работали в районе бедствия.

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Власти также опасаются за безопасность рабочих, занятых на текущих проектах по сооружению автомобильных и железнодорожных мостов в этом районе, а также в расположенных рядом с рекой поселениях. В связи с наводнением власти начали эвакуацию поселений, расположенных ниже гидроэлектростанции.

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На место ЧП направлены две группы индо-тибетской пограничной полиции и три группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

По данным издания, в ближайшее время власти начнут поисково-спасательную операцию.

Фото: reuters

Для недопущения дальнейшего ущерба расположенные ниже по течению гидроэлектростанции в городах Сринагар, Ришикеш и Харидвар начали экстренный сброс воды.

Напомним, в Грузии, где ранее в результате лавины погиб россиянин, пропал украинский экстремал. Украинец попал под снежную лавину в районе горнолыжного курорта Местия. Инцидент произошел, когда он спускался с горы Тетнулди в крае Самегрело и Верхняя Сванетия на западе Грузии.

Как сообщали ранее, начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в эфире телеканала "Украина 24" рассказал для украинцев и гостей страны, кто отдыхает в Карпатах, в Закарпатье, какая погода будет там и есть ли риски снежных лавин для тех, кто в горах.