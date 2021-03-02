В Индонезии произошло извержение вулкана Синабунг (фото)

В Индонезии на острове Суматра активен вулкан Синабунг. Сегодня, 2 марта, он выбросил новый столб пепла.

Об этом сообщает Rappler.

Фото: Rappler

Фото: Rappler

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Фото: Rappler

Отметим, вулкан Синабунг начал извергаться впервые за 400 лет в 2010 году. В результате извержений этого вулкана в 2014 и 2016 годах погибли 23 человека.

Ранее мы сообщали, что в Индонезии проснулся самый активный вулкан страны. Население близлежащих деревень решили не эвакуировать, хотя многие из них укрыло пеплом.

Также напомним, на Сицилии началось извержение легендарного вулкана Этна. Извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы.