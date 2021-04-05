В Индонезии произошло мощное наводнение: погибли полсотни человек, много пропавших (фото и видео)

Почти 30 человек считаются пропавшими без вести

В Индонезии и Восточном Тиморе произошло наводнения и образовались оползни. В результате погиб по меньшей мере 41 человек.

Об этом сообщает BBC и The Guardian.

Пострадала территория от острова Флорес в восточной Индонезии до соседнего Восточного Тимора.

Представитель Индонезийского агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Радитья Джати рассказал, что пострадали четыре района и семь сел. По его данным, погиб 41 человек. Еще 27 считаются пропавшими без вести, а девять получили ранения.

При этом заместитель регента Восточного Флореса Августинус Пайонг Боли подсчитал, что около 60 человек в его муниципалитете погибли. Большинство из них, 55 человек, из села Леманеле. Это число пока не подтверждено властями Индонезии.

Фото: REUTERS/Lirio da Fonseca

Кроме того, 4 апреля два человека скончались в результате мощного наводнения в городе Бима в провинции Западная Нуса-Тенггара. Там после 9-часового ливня вышли из строя плотины, затопив почти 10 тысяч домов.

Официальные лица Восточного Тимора заявили, что еще 11 человек погибли из-за наводнения в столице страны Дили.

Напомним, недавно в Австралии произошло самое сильное за последние полвека наводнение. Почти 20 тысяч человек были вынуждены покинуть дома.

Кроме того, в Италии во время наводнения в результате ливней на острове Сардиния в городе Битти (провинция Нуоро) три человека погибли, еще два числятся пропавшими без вести.