В Индонезии школьный автобус сорвался в пропасть: 27 погибших (фото и видео)

На индонезийском острове Ява школьный автобус, в котором с экскурсии возвращались дети с родителями, сорвался в пропасть, в результате чего погибли 27 человек.
Об этом со ссылкой на министерство транспорта страны сообщает телеканал CNN.
Как рассказали в поисково-спасательном агентстве, трагедия произошла неподалеку от города Сумеданг в провинции Западная Ява, когда водитель автобуса не справился с управлением.
А в министерстве заявили, что в автобусе ехали ученики средней школы и несколько родителей. В живых осталось 39 человек.
На фотографиях с места происшествия видно, что автобус перевернулся на бок, а спасатели искали новых жертв.
Точная причина аварии пока выясняется, однако в министерстве уже заявили, что есть признаки того, что транспортное средство не соответствовало требованиям по эксплуатации.
Напомним, в декабре-2019 в индонезийской провинции Южная Суматра произошло похожее ДТП – автобус слетел в ущелье и упал в реку, 27 человек погибли и десяток пострадали.
А сентябре-2018 на Яве потерпел аварию автобус с 37 туристами, в результате чего погиб 21 человек.
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