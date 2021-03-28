В Индонезии взорвался нефтеперерабатывающий завод (видео)

В Индонезии в провинции Западная Ява прогремел мощный взрыв на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Pertamina, расположенном в городе Балонган.
Об этом сообщают местные СМИ, в частности радиостанция Radio Elshinta.
После взрыва начался пожар. Число пострадавших пока неизвестно, на месте работают спасатели.
Также неизвестны причины взрыва.
Напомним, на индонезийском острове Ява школьный автобус, в котором с экскурсии возвращались дети с родителями, сорвался в пропасть – погибли 27 человек.
Мы также писали, что в марте в Экваториальной Гвинеи прогремела серия мощных взрывов на военной базе в городе Бата, в результате которых было разрушено множество жилых домов и погибли около 100 человек.
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