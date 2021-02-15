В Ираке из-за ракетного обстрела горит военная база США (видео)

Несколько ракет упали в жилом районе, есть раненые

В Ираке был нанесен ракетный удар по аэропорту города Эрбиль, в районе которого дислоцируются войска антитеррористической коалиции под руководством Соединенных Штатов. На американской военной базе начался пожар.

Об этом сообщает ASB News.

Еще одна ракета упала посреди оживленного перекрестка в Эрбиле, по последним данным ранены двое мирных жителей.

Также из-за ракетного удара сильно пострадал торговый центр Mercedes Benz в Эрбиле.

По информации агентства Reuters, возле международного аэропорта Эрбиль в иракском Курдистане упали по меньшей мере три ракеты. Всего же, по информации местных источников, было выпущено пять ракет.

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Репортер агентства слышал несколько взрывов и видел, как в районе аэропорта начался пожар.

В то же время пока не известно, была ли целью атаки именно военная база США, которая размещена недалеко от аэропорта.

Напомним, в начале января на севере Ирака прогремел взрыв на пути следования конвоя с логистическим оборудованием, принадлежащим западной антитеррористической коалиции, которую возглавляет США.

Мы также сообщали, что перед Новым годом в иракской столице Багдаде обстреляли из ракетной установки "Катюша" посольство США.