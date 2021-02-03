В Испании COVID-19 признали профзаболеванием медиков

Переболевшие коронавирусом испанские врачи теперь будут иметь право на пожизненные льготы

Власти Испании 2 февраля одобрили внесение COVID-19 в список профессиональных заболеваний работников сферы здравоохранения, что даст доступ медикам к дополнительным пожизненным льготам социального страхования.

Об этом говорится в сообщении Генерального совета медицинских ассоциаций Испании.

В Генсовете медассоциаций считают такое решение крайне важным, поскольку в стране на сегодняшний день инфицировано уже 118 тысяч медиков, а 107 врачей скончались при выполнении своих профессиональных обязанностей.

"Это изменение позволит врачам получить доступ к тем льготам, которые доступны работникам других сфер в связи с профессиональными заболеваниями, что обеспечит компенсации на протяжении всей жизни медика, независимо от того, когда он столкнулся с последствиями или осложнениями от COVID-19", – отметили в организации.

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Ранее заражение медработников коронавирусом в Испании относили к непредвиденным ситуациям, возникшим в результате несчастного случая на производстве.

Напомним, в испанском городе Лагартера все жители дома престарелых заразились коронавирусом после того, как их привили вакциной Pfizer.

Мы также писали, что что пожилая испанка вернулась домой спустя 10 дней после того, как родным сообщили о ее смерти из-за последствий COVID-19.