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В Италии начал извергаться вулкан: видео

20 января, 10:40

Денис Беспалов

Расплавленная масса вырывалась двумя мощными потоками

В Сицилии неожиданно начал извергаться вулкан Этна. Огромные столбы дыма и лава, которая буквально выплескивались из кратера.

Расплавленная масса вырывалась двумя мощными потоками и с грохотом и катилась вниз. Этна сейчас самый активный вулкан на планете. За последние 70 лет он извергался уже несколько десятков раз.

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Видео: Сегодня

Ранее сообщалось, что в американском штате Гавайи произошло извержение вулкана Килауэа, который расположен на Большом острове и составляет порядка 14% от его площади.

Также сообщалось, что исландские ученые предупредили о возможности извержения вулкана Гримсветна, который является одним из многочисленных, но при этом самым активным на острове.

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