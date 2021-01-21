В Италии подняли на берег 70-тонную тушу кита: фото

На побережье на юге Италии достали на берег тушу кита финвала, которая может оказаться одной из крупнейших, что были когда-либо найдены в Средиземном море.

Об этом сообщает BBC.

Фото: Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera

Операция по подъему 70-тонного мертвого животного длилась в течение трех дней и завершилась в среду, 20 января.

Аквалангисты обнаружили тушу еще 17 января – к находке их вывел молодой китеныш. Труп лежал в гавани Сорренто, расположенного недалеко от Неаполя. Вскоре после этого финвал всплыл на поверхность.

В операции по перемещению мертвого животного на сушу задействовали два судна. Из Сорренто его переместили в порт Неаполя, где морские биологи и другие эксперты приступят к расследованию для определения причин гибели финвала.

Фото: Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera Реклама

Как предполагается, в дальнейшем огромный скелет кита будет выставлен в одном из итальянских музеев естествознания.

Сейчас береговая охрана Италии отслеживает след китеныша, который вывел их к умершей особи и скрылся в море.

Фото: Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera

Напомним, что в ноябре в Таиланде нашли 12-метровый скелет кита, возраст которого может быть около 4000 лет.

А прошлым летом в Австралии нашли позвоночник неизвестного животного, который, как предполагается, принадлежал горбатому киту.