В Канаде мужчина с ножом напал на посетителей библиотеки, есть жертвы

В Канаде мужчина с ножем напал на посетителей библиотеки в богатом пригороде Ванкувера – в результате один человек погиб и по меньшей мере шесть ранены.
Об этом сообщили источники в местной полиции, сообщает Reuters со ссылкой на местное издание Global News.
Королевская канадская конная полиция заявила, что "несколько жертв" получили ножевые ранения внутри и за пределами библиотеки Северного Ванкувера и что один подозреваемый находится под стражей.
"Похоже, он был единственным нападавшим", – говорится в сообщении полиции.
В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что шесть человек были доставлены в больницу, но подробностей об их состоянии не рассказали.
"Мы ехали... и рядом была женщина с 7-летним мальчиком, с множеством ножевых ранений и сильным кровотечением... Она сказала, что это был случайный убийца, который бежал по улице", – рассказал один из очевидцев.
Напомним, в Соединенных Штатах при нападении на три спа-салона в Атланте погибли восемь человек.
Мы также сообщали, что 14 марта в Чикаго из-за стрельбы на вечеринке пострадало по меньшей мере 15 человек, двое погибли.
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