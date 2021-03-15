В Китае бушует песчаная буря (видео)

На столицу Китая обрушилась сильная песчаная буря. В Пекине и нескольких близлежащих провинциях объявили желтый, предпоследний, уровень тревоги.
Как говорится в сюжете "Сегодня", уровень загрязнения в 160 раз превышает норму. Жителям китайской столицы рекомендуют не выходить из дома и не открывать окна.
Из-за слабой видимости на дорогах образовались пробки. Столичная мэрия отменила все мероприятия под открытым небом. По прогнозам синоптиков, стихия утихнет через сутки.
Ранее мы сообщали, что на cтолицу Турции обрушилась песчаная буря. Буря в течение получаса закрыла слоем песка и пыли видимость в радиусе километра.
Также напомним, в африканской пустыне Сахара произошло несколько штормовых бурь, которые спровоцировали выброс песчаной пыли в воздух.
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