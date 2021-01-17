В Китае нашли коронавирус в мороженом, приготовленном на украинской сыворотке

В восточном Китае обнаружили коронавирус в мороженом.
Об этом сообщает AP NEWS со ссылкой на власти китайского города.
В их заявлении говорится, что предприятие Daqiaodao Food Co., Ltd. в Тяньцзине, прилегающем к Пекину, опечатало большую часть из 29 000 коробок партии. А также уведомило об опасном товаре власти других городов.
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С момента изготовления партии успели продать 390 пачек мороженого в самом Тяньцзине.
По заявлению властей города, ингредиенты включали сухое сырье: молоко из Новой Зеландии и сыворотку из Украины.
Китайское правительство предположило, что болезнь, впервые обнаруженная в городе Ухань в конце 2019 года, пришла из-за границы, хотя иностранные ученые настроены скептически.
Ранее сообщалось, что в Китае коронавирус обнаружили на упаковке импортной замороженной трески. Китайские эксперты отмечают, что при контакте с такой упаковкой человек может заразиться, однако риск является очень малым.
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