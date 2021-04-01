В Латвии расследуют две смерти после вакцинации AstraZeneca

В Латвии проводят проверку по факту смерти двух человек, которых ранее вакцинировали препаратом от коронавируса AstraZeneca.

Об этом сообщила представитель госагентства по лекарствам Танина Тамме-Звейниеце, передает LTV7.

По ее словам, проверка проводится по запросу родственников.

"На сегодняшний день в Латвии не подтвержден ни один случай смерти с установленой связью с вакциной. По двум случаям запрошена дополнительная информация от семейного врача, проверку проводит также Инспекция здоровья", – рассказала чиновница.



Отмечается, что один из случаев произошел 16 марта – от отека легких в результате двусторонней пневмонии умер 71-летний житель Риги, который за три дня до этого получил вторую дозу вакцины.

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Напомним, Канада в понедельник приостановила использование вакцины против коронавируса производства Oxford-AstraZeneca для людей в возрасте до 55 лет из-за риска образования тромбов.

Мы также сообщали, что 23 марта в Одесской области умерла военнослужащая, которая перед этим получила прививки от коронавируса.

А в Австрии после прививки вакциной от коронавируса Biontech/Pfizer умер 88-летний мужчина.