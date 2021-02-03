В Литве одинокий молодой украинец скончался от COVID-19

В литовском городе Шяуляй от вызываемых коронавирусом осложнений скончался молодой украинец.

Об этом сообщает литовский портал Delfi.

Специалист Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Юстина Петравичене сказала, что тело мужчины лет 30–39 лет обнаружили в квартире, где он проживал до смерти.

"Коронавирус был диагностирован после смерти, поэтому эпидемиологи не смогли провести эпидемиологическое расследование", – сказала она. У специалистов даже нет информации о том, жил он один или с кем-то, каким было его состояние здоровья до смерти.

"Покойный – гражданин Украины, в Литве к семейному врачу он не ходил, поэтому у нас нет данных о состоянии его здоровья", – сказала Петравичене. Однако нет сомнений, что украинец скончался от COVID-19. Это доказали судмедэксперты.

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Ранее сообщалось, что в январе-2021 в Литве у десятков медиков после вакцинации обнаружили COVID-19.

Также напомним, что накануне 2020 года в Литве зафиксировали новую вспышку коронавируса на норковой ферме. Животные могли заразиться от больных туберкулезом работников.

А тем временем мэр итальянского городка Онифери издала приказ местным жителям о запрете болеть COVID-19:

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