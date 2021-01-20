В центре Мадриде прогремел мощный взрыв: фото и видео

В историческом центре Мадрида прогремел мощный взрыв. В результате случившегося пострадали не менее шести человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает El Pais, инцидент произошел около 15:00 20 января по местному времени. Подробности случившегося выясняются.

Фото: twitter.com/leireariz

По предварительной информации взрыв произошел на верхних этажах восьмиэтажного дома на улице Кале-де-Толедо.

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Судя по снятым кадрам, взрывом фактически уничтожило три верхних этажа здания, а фасад частично обрушился. Также были повреждены соседние здания, в том числе школа и дом престарелых.

Идет эвакуация местных жителей. На место случившегося прибыли девять пожарных расчетов и 11 бригад волонтеров-спасателей.

Причину случившегося пока не называют, но по одной из версий взрыв мог быть спровоцирован утечкой газа.

Напомним, в прошлом году в муниципалитете Таррагона в испанской Каталонии произошел мощный взрыв на нефтехимическом заводе, в результате которого погибли не менее трех человек.