Версія українською
$ 27,68
32,98

В Мексике боевики атаковали полицейский конвой: погибли 13 правоохранителей

19 марта, 06:02

Юлия Ляхова

Нападение произошло в центральном штате Мехико

В Мексике боевики в засаде убили по меньшей мере 13 полицейских. Сразу после нападения они скрылись с места преступления.

Об этом сообщает Reuters.

Нападение произошло в центральном штате Мехико. Банда напала на колонну сотрудников службы безопасности в районе Льяно-Гранде в муниципалитете Коатепек-Харинас, когда они патрулировали район.

Отмечается, что это одно из самых ужасных массовых убийств сотрудников сил безопасности за последние несколько лет.

Реклама

Пока неизвестно, сколько подозреваемых в преступлении могли быть убиты или ранены. Правоохранительные органы продолжают поиски подозреваемых.

Напомним, недавно в ночном клубе в одном из центральных штатов Мексики обнаружили тела по меньшей мере 11 человек. На всех были обнаружены огнестрельные ранения.

Мы также сообщали, что в Мексике в пикапе обнаружили тела 12 человек с огнестрельными ранениями и написанное на куске картона предупреждение о войне, которую ведут между собой криминальные группировки на территории "горячей земли".

Новости на эту же тему:
Мексика убийство полиция боевики Мехико

Реклама

Новости партнеров

Стало известно, кого не коснется индексация пенсий
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд